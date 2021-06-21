شرطة الباحة تضبط 3 أشخاص لصيدهم وعلاً جبليًّا ونَشْر عملهم بمواقع التواصل

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام (3) أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي، وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن القبض عليهم.
وتفصيلاً، أوضح متحدث الشرطة أن المتهمين مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر، وتم إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.
يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ (60) ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة؛ لتصل إلى السجن لمدة (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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