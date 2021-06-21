الأرصاد : رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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