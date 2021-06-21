مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، توفر وظائف صحي وطبية شاغرة، للعمل بالمدينة الطبية بمدينة الرياض. وتضمنت الوظائف أخصائي تمريض، مدير الآسرة، وظائف طبية “جراحة الصدر، أطفال حديثي الوالدة، أعصاب “. وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن , وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب حيث يمكن التقديم من خلال موقعها الرسمي.

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