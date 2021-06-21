الشؤون المدنية: اعتبارا من اليوم سلسلة تسهيلات على معابر غزة

‏ أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها، أن جملة من الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية "غزة " بدأت اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

وقال رئيس الهيئة العامة لشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن ما تم السماح به اليوم نأمل ان يكون مقدمة لرفع الحصار بشكل كامل عن أهلنا في المحافظات الجنوبية.

وبينت الهيئة أن ما سيتم العمل به اعتباراً من اليوم هو السماح بعودة العالقين من أبناء قطاع غزة في الأردن الشقيق عبر معبر بيت حانون، وعودة البريد الصادر والوارد الى غزة بشكل حر، كما وسيتم السماح بتصدير كافة المحاصيل الزراعية وما تنتجه مصانع الخياطة باتجاه المحافظات الشمالية وإسرائيل.

وأضافت الهيئة في بيانها وما أعلنه يوم أمس رئيسها الوزير حسين الشيخ "انه طالبنا وما زلنا نطالب الحكومة الاسرائيلية بفتح معابر قطاع غزه للأفراد والبضائع والسماح بالاستيراد والتصدير من والى قطاع غزه، وتحرير كل البضائع المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية لتجار قطاع غزه.