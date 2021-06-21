أمن الدولة تدعو للإبلاغ عن أفراد الجماعات الإرهابية

طالبت رئاسة أمن الدولة جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أفراد الجماعات الإرهابية وإحباط مخططاتها التدميرية.

وقالت رئاسة أمن الدولة عبر “تويتر”: “كُن يد العون لكشف أفراد الجماعات الإرهابية وإحباط مخططاتها التدميرية؛ بالاتصال على الرقم (990)”. وعلى جانب آخر، كانت الرئاسة، قد حذرت من التبرع للجهات الخارجية المجهولة، التي تدعو للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة، لافتة إلى أن ذلك قد يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

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