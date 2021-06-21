مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يجري 4400 عملية جراحية ضمن مشروعه...

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م تنفيذ حملاته التطوعية ضمن مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدة من الدول على رأسها باكستان واليمن.

وفي إطار الدعم السعودي المقدم للقطاع الصحي في اليمن، للتخفيف من الأزمة الإنسانية الراهنة، التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق، نفذ المركز 13 حملة طبية تطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي عدن والمكلا، استفاد منها 13,547 فرداً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية، وبلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت خلال الحملات 4,000 عملية، بالإضافة إلى صرف 8,000 نظارة وعدسة طبية وتوزيع 17,080 من الأدوية وقطرات العيون، استهدفت الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود.

ويأتي ذلك

كما واصل المركز حملته الطبية التطوعية في جمهورية باكستان الإسلامية، وأُجري خلال الحملة 4,000 كشف طبي و 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وصرف 400 نظارة طبية في مدينة كراتشي، فيما أُجري 4,100 كشف طبي و 402 عملية جراحية و صرفت 750 نظارة طبية بمدينة خوزدار

وتأتي الحملات المقدمة من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بهدف معالجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض العيون، في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة البصر العالمية.