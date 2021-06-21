تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية. ويأتي هذا التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار مناورات تمرين ”مخالب الصقر 4” بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.