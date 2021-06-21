”الشورى السعودي” يؤجل النقاش حول عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة 

أجل مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، النقاش حول توصية بعدم إغلاق المحلات في أوقات الصلاة.

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فقد اتخذ مجلس الشورى اليوم قرارا بتأجيل النقاش حول توصية تقدم بها مجموعة من الأعضاء لإلغاء القرار الذي يلزم المحلات وما في حكمها بالإغلاق في أوقات الصلاة.

ووفقا للموقع السعودي فقد اكتفت جلسة مجلس الشورى اليوم بمناقشة التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وكان عدد من أعضاء المجلس وهم عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم، قد تقدموا بتوصية طالبوا فيها بإلغاء القرار الملزم للمنشآت التجارية ومحطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق في أوقات الصلاة، مستثنين صلاة الجمعة.

يشار إلى أن الدعوة إلى إلغاء قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة أثارت ردود فعل مختلفة داخل المملكة، بين مؤيد ومعارض، وكانت ساحة الخلاف هي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر".

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثار فيها تلك المطالبات، وإنما سبقتها مرات كثيرة، منها ما كان في العام 2018، حيث ردت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تلك المطالبات قبل أن يتم تجميد عملها.

وكتبت الهيئة، على حسابها عبر "تويتر" نقلا عن رئيسها عبد الرحمن بن عبد الله المسند، وقتها: "من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز —رحمه الله- عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن جعل رجالا يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد".