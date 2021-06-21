الجزائر.. تعليق بث قناة ”الحياة” وسحب اعتمادها بصفة مؤقتة

قررت وزارة الاتصال الجزائرية يوم الاثنين تعليق اعتماد قناة "الحياة" لمدة أسبوع اعتبارا من الـ23 من يونيو وحتى الـ29 منه.

وعلقت الوزارة اعتماد القناة على خلفية استضافتها لآيت حمودة ابن العقيد عميروش وتصريحاته غير المقبولة في حق رموز الدولة.

وجاء في صفحة قناة "الحياة" عبر موقع "فيسبوك" أن سلطة ضبط السمعي البصري قررت وقف بث القناة بدءا من 23 يونيو الجاري.

وأضافت القناة أن سلطة ضبط السمعي البصري طلبت من وزارة الاتصال سحب اعتماد القناة.

وأكدت سلطة الضبط أنها تحتفظ باتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية.

وكانت وزراة المجاهدين قد هددت باللجوء إلى القضاء في حالة التطاول أو المساس برموز التاريخ الوطني، وهذا على خلفية تصريحات عمران آيت حمودة في حق الأمير عبد القادر.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" أنها "لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة لاسيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن".

جدير بالذكر أن هيئة دفاع عائلة الأمير عبد القادر الجزائري أودعت يوم الأحد رسميا شكوى ضد النائب البرلماني السابق، عمران آيت حمودة المدعو نور الدين، أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.

وطلب المحامون متابعة النائب السابق "بتهم ثقيلة تتعلق بالمساس برموز الأمة والثورة وزرع الخطاب الكراهية والعنصرية والقذف وانتحال صفة".