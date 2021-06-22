الصحة الإسرائيلية: 105 إصابات بالطفرة الهندية من كورونا وتطعيم 5 آلاف طفل...

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد جراء انتشار الطفرة الهندية في إسرائيل، فيما تم تطعيم نحو 5 آلاف طفل دون 15 عاما، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت، في بيان، أنه منذ منتصف ليل أمس، تم تطعيم 4420 شخصا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما الذين تلقوا جرعة التطعيم الأولى، كما تلقى 928 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، ليبلغ إجمالي الفتية الذين تلقوا التطعيم 30 ألفا.

وشخصت مئات الإصابات بكورونا في صفوف طلاب المدارس، فيما يتواجد نحو 5 آلاف طالب وطالبة وأعضاء هيئات تدريسية في الحجر الصحي، نتيجة لمخالطتهم لمصابين بالفيروس.

وتظهر بيانات الصحة الإسرائيلية، أن 40% من شخصت إصابتهم بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، كانوا قد تلقوا التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، كما أن 90% من الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا، أصيبوا جراء الطفرة الهندية.

وعقب هذه المعطيات بشأن تفشي الفيروس، عقد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، جلسة مشاورات، أوعز عقبها للجهات المعنية والمسؤولة الاستعداد لاحتمال استئناف منظومة إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا والتحقيقات الوبائية.