رأس معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو، مساء أمس، الاجتماع الافتراضي لسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة. حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة الوزير مفوض وجدي محرم ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المعلمي يرأس الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.