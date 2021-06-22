أبو ظبي تقدم لقاحات كورونا مجانية للسياح

تقدم أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لقاحات COVID-19 مجانية للسائحين والتي كانت مقتصرة في السابق على مواطني البلاد وحاملي تأشيرات الإقامة.
ويمكن للزوار الذين يحملون تأشيرات صادرة عن أبوظبي وحاملي جوازات السفر المؤهلين للحصول على تأشيرات سياحية عند وصولهم إلى دولة الإمارات عبر أبوظبي حجز لقاحات مجانية.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في 11 يونيو إن حاملي الإقامة أو تأشيرات الدخول منتهية الصلاحية مؤهلون أيضا للحصول على تطعيمات مجانية.
وكانت السلطات الصحية الإماراتية أعلنت هذا الشهر أن ما يقرب من 85% من السكان المؤهلين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
ومن غير المعلوم حتى الآن، ما إذا كان قرار العاصمة سينسحب على دبي أو الإمارات الخمس الأخرى التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة.
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