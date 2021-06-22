رئيسي يبحث مع روحاني مستقبل الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا

أكدت طهران أن الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، بحث مع الرئيس، حسن روحاني، مستقبل الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا.

وقل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "الانتخابات وجهت "لا" كبيرة لمن فرضوا العقوبات على إيران ودعوا إلى مقاطعة الاقتراع"، لافتا إلى أن "قرار التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية".

وأضاف علي ربيعي: "توصلنا في مفاوضات فيينا إلى نص واضح وننتظر القرار السياسي من واشنطن، ونأمل التوصل إلى تفاهم في فيينا خلال الحكومة الحالية".

وأكمل: "مفاوضات فيينا تحقق تقدما وما تبقى عبارة عن قضايا سياسية نأمل التوصل إلى نتائجها قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية"، موضحا أنه "ثمة مسودة واضحة للاتفاق في فيينا وتم التوصل لتفاهم بشأن نقاط الخلاف، وأن مسودة الاتفاق بحاجة إلى قرار سياسي واضح من جميع الأطراف، ويحتمل أن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات هي الأخيرة".

وردا على المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول الانتخابات، تابع ربيعي: "تصريحات الخارجية الأمريكية مدانة، وهي دليل على التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية ليست في موقع يؤهلها لإبداء وجهة النظر في العملية الانتخابية في إيران".