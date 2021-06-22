هيئة الأسرى تقدم التماسين لمحاكم الاحتلال بخصوص الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبر طاقمها القانوني، اليوم الثلاثاء، بالتماس محكمة الاحتلال العليا في القدس، ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان، والذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ 49 يوما.

وبينت الهيئة أن الالتماس جاء نظرا للتدهور الصحي الخطير الذي يمر به الأسير أبو عطوان، بعد دخوله بانتكاسة صحية أمس، علما أنه محتجز داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

كما تقدمت الهيئة بالتماس آخر لـ "محكمة اللد المركزية"، وذلك للضغط على إدارة سجون الاحتلال للسماح لمحامي الهيئة بزيارة الأسير أبو عطوان، كونها تماطل منذ أكثر من 10 أيام بمنح محامي الهيئة تصريحا لزيارته.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت ترفض الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، بالرغم من دخوله مرحلة صحية حرجة، علما أنه خلال الأيام الماضية تعرض لتنكيل واعتداءات من قبل السجانين، كما تم زجه داخل الزنازين ونقله من معتقل لآخر بهدف إرهاقه وثنيه عن الإضراب.

الجدير ذكره أن الأسير أبو عطوان (28 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، وخلال عام 2019 خاض إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.