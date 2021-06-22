تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبر طاقمها القانوني، اليوم الثلاثاء، بالتماس محكمة الاحتلال العليا في القدس، ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان، والذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ 49 يوما.
وبينت الهيئة أن الالتماس جاء نظرا للتدهور الصحي الخطير الذي يمر به الأسير أبو عطوان، بعد دخوله بانتكاسة صحية أمس، علما أنه محتجز داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
كما تقدمت الهيئة بالتماس آخر لـ "محكمة اللد المركزية"، وذلك للضغط على إدارة سجون الاحتلال للسماح لمحامي الهيئة بزيارة الأسير أبو عطوان، كونها تماطل منذ أكثر من 10 أيام بمنح محامي الهيئة تصريحا لزيارته.
ولفتت الهيئة إلى أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت ترفض الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، بالرغم من دخوله مرحلة صحية حرجة، علما أنه خلال الأيام الماضية تعرض لتنكيل واعتداءات من قبل السجانين، كما تم زجه داخل الزنازين ونقله من معتقل لآخر بهدف إرهاقه وثنيه عن الإضراب.
الجدير ذكره أن الأسير أبو عطوان (28 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، وخلال عام 2019 خاض إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأسرى تقدم التماسين لمحاكم الاحتلال بخصوص الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.