حذر مركز الأرصاد السعودي، عبر إنذار جديد، من نشاط في الرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية، وارتفاع الأمواج في مكة المكرمة، مع التوقع باقتراب الحرارة من 50 درجة.
هذا وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيا، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة، لافتا إلى أن الحرارة القصوى قد تصل إلى 48 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات السعودية تطلق تحذيرات والحرارة قد تقترب من الـ50 في مكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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