البشير يتغيب عن المحكمة لأسباب صحية

أعلنت السلطات القضائية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، تغيّب عن جلسة محاكمته بتهمة الانقلاب على السلطة في يونيو 1989، بسبب ”التهاب اللوزتين“.

وقال رئيس هيئة المحكمة، إنه تلقى إفادة من الإدارة الصحية والطبية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح تفيد بأن البشير في راحة طبية لفترة 48 ساعة؛ إثر إصابته بالتهاب ”لوزات حلق وكحة“ وأن المحكمة ستتابع حالته الصحية.

وطلب محامي البشير، من المحكمة إحالة الأخير إلى مستشفى متخصص للنظر في حالته الصحية الراهنة وإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته، وقال: إن شكوكا تراوده بأن موكله يعاني من أعراض كورونا.

وطلبت المحكمة من إدارة سجن كوبر القومي الذي يقبع فيه البشير، تزويدها بتقرير طبي عن الحالة الصحية للرئيس المعزول، ومن ثم نقله لمستشفى متخصص حال استدعت حالته الصحية ذلك.