أعلنت السلطات القضائية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، تغيّب عن جلسة محاكمته بتهمة الانقلاب على السلطة في يونيو 1989، بسبب ”التهاب اللوزتين“.
وقال رئيس هيئة المحكمة، إنه تلقى إفادة من الإدارة الصحية والطبية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح تفيد بأن البشير في راحة طبية لفترة 48 ساعة؛ إثر إصابته بالتهاب ”لوزات حلق وكحة“ وأن المحكمة ستتابع حالته الصحية.
وطلب محامي البشير، من المحكمة إحالة الأخير إلى مستشفى متخصص للنظر في حالته الصحية الراهنة وإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته، وقال: إن شكوكا تراوده بأن موكله يعاني من أعراض كورونا.
وطلبت المحكمة من إدارة سجن كوبر القومي الذي يقبع فيه البشير، تزويدها بتقرير طبي عن الحالة الصحية للرئيس المعزول، ومن ثم نقله لمستشفى متخصص حال استدعت حالته الصحية ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البشير يتغيب عن المحكمة لأسباب صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.