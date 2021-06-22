أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 920 حالة، ووفاة 12حالة في المملكة خلال آخر 24 ساعة.
ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 476882 إصابة، من بينها 11131 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1487 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 458048 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7703 حالات وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ1470 وتسجيل 12 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.