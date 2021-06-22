ارتفاع أسعار الذهب بفضل ضعف الدولار
ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونغرس.
زاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1787.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.
وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1787.70 دولارا.
وقال جيفري هالي المحلل في أواندا "ارتفع الذهب الليلة الماضية مع تراجع الدولار في حين تستمر المعنويات (المتفائلة) في آسيا هذا الصباح...".
ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين أمام منافسيه مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
والأنظار مسلطة الآن على شهادة باول أمام الكونغرس المقررة بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.
ويقول باول في تعليقاته المعدة سلفا إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يبدي " تحسنا مستداما" من تداعيات كوفيد-19 والمكاسب الحالية في سوق العمل لكن التضخم "ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة".
ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز.
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.97 دولارا للأوقية وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2583.24 دولارا وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1063.13 دولارا.
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