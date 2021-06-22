 العراق تعتزم الاعتماد على الطائرات المسيرة في حماية خطوط الطاقة 

كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء عن إجراءاتها لحماية خطوط نقل الطاقة، باستخدام الطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، إن "هناك سعيا لاستخدام الطائرات المسيرة في حماية الخطوط الكهربائية". وأشار إلى وجود "مفاوضات مع شركات صينية بهذا الصدد، فضلا عن وجود دعم دولي للعراق في بهذا الشأن". وأضاف: "سيتم توقيع عقد لجلب طائرات لحماية الحدود وحماية خطوط الكهرباء والمنتجات النفطية". وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" الإرهابي بهذه الاعتداءات.

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