وقع صندوق المرضى الإسرائيلي "كلاليت" اتفاق تعاون هو الأول من نوعه مع وزارة الصحة الإماراتية وشركة التأمين الصحي في أبوظبي "ضمان" والتي تعتبر أكبر شركة تأمينات طبية في الإمارات.
وجرت مراسم التوقيع في مكتب رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي، بحضور السفير الإسرائيلي في الإمارات إيتان نائيه، وكبار مسؤولين إماراتيين ومدراء آخرين من "كلاليت".
وبموجب الاتفاق سيتم إجراء اجتماعات لتبادل المعرفة وزيارات لوفود من الأطباء الإسرائيليين في الإمارات وسيتم خلالها إجراء استشارات طبية باستخدام "الطب الإلكتروني" وسيتم إعطاء علاجات مختلفة في المراكز المميزة لصندوق "كلاليت".
ويقر الاتفاق خطة لتعاونات أخرى في مجال الطب الرقمي والأبحاث من بينها تعاون لتطوير مشاريع مشتركة للنهوض ودفع الطب عن بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا بمجال الصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.