إنشاء مستشفى ميداني إماراتي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، الأربعاء، عن البدء في تجهيز وانشاء المستشفى الميداني الإماراتي المخصص لعلاج مصابي كورونا بغزة.

وبين مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة بسام الحمادين ، أنه تم البدء في تجهيز وانشاء المستشفى الميداني الإماراتي والمخصص لعلاج مصابي كورونا، وهو بتمويل كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الحمادين: إن “المستشفى سيتم إنشاؤه على أرض تم تخصيصها داخل مستشفى غزة الأوروبي بمساحة 8 دونمات، حيث تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية تميهدا لوصول أجزاء المستشفى والتي ستصل تباعا عبر معبر رفح والبدء في تركيبه خلال الفترة القليلة المقبلة” .

كما وسيشمل المشروع توريد كافة التجهيزات الطبية من أجهزة ومعدات ومحطة أكسجين وأنظمة كهروميكانيكية, حيث سيضم المستشفى 216 سريرا, و56 سرير عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطيرة.

وثمن الحمادين باسم وزارة الصحة الفلسطينية هذا الدعم المقدر والكبير من دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا ومؤسسات في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلنت و زارة الصحة في غزة، أنها سجلت 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع ، وذلك بعد إجراء 945 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه تم تسجيل 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، و أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، بينما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.

وبينت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، بينما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 61781 شخصا .