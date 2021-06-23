بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 426 شخصاً يستفيدون من مركز الأطراف...

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني.
وجرى خلال شهر مايو 2021م، تقديم 547 خدمة وزعت على 426 مستفيداً، وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 170 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 256 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.
ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذا المشروع على توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية لضحايا الألغام الحوثية، وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف، وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات واستدامتها، إضافة إلى إعادة تأهيل المرضى لكي يكونوا أشخاصا منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.
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