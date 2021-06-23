ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية اليوم الأربعاء، في طريقها نحو تحقيق ثاني مكسب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين.
وبحسب وول ستريت جورنال، يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، بعدم تشديد السياسة النقدية، قبل التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 4ر0 بالمئة إلى 48ر785ر1 دولار من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 12ر779ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 24ر777ر1 دولار.
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