لماذا الطفل الذي ولد بجانبي مديراً عليّ

أعلم حين قرأت العنوان أثار إعجابك و لكن لا تعلم أنني متعاطف معك بهذا العنوان و لم أقل

(لماذا الطفل الذي ولد بجانبي يملك الشركة التي أعمل بها)

أتعلم انا هذا الطفل الذي ولد بجانبك متطابق معك بنفس كل شئ حتى بمستوى الذكاء ولكن الفرق الوحيد الذي بينكم هو الاسم فقط و لا أعتقد أن هذا هو الذي يهمك لأنكم جميعاً من الطبقة المتوسطة

نعم حين تجد شخص معك أيام الطفولة و بجميع المراحل الدراسية و بنفس التخصص في الجامعة ايضاً وفجأة تجده أنه مديرك في العمل أو تسمع من أحد الأصدقاء أنه يملك جزء كبير من رأس مال الشركة التي تعمل بها أنت

وبوقتها يتبادر في ذهنك و عقلك أنه أنسان محظوظ فتقول كما قال الشاعر

دنيا حظوظ دنيا حضوظ

ولكن أقولك إن الذي تبادر في ذهنك و في عقلك ياصاحبي فهذا على ما يبدولي جهل منك و قليل من الغباء الذي ألم بك في تلك اللحظة فقط

و في الغالب الانسان اذا سئل عن حدث أو قرار ماضي أخطأ عندما اتخذه يبحث عن شماعة يعلق عليها العذر ليرتاح من تأنيب الضمير و يشعر أنه عنتر زمانه

وتجده يقول في نفسه أساساً الخطأ قد مات عندما ولدت

وبالتالي أنا الصح ومن على المعمورة مخطئون (سبحان الله)

فنرجع لموضوعنا وهو لماذا الطفل الأول موظف عادي و الثاني مدير أو يملك الشركة

فالجواب واضح يا عزيزي الطفل الأول تأتيه الفرص و تطرق الفرص بابه و لالكن يرفض أن يطور من مهاراته المعرفيه و الخوض في معارك الناجحين وهو يظن أن التعليم العام التي تقدمه جميع الحكومات كفيله بأن تجعله صاحب شركة أو مدير عام في احدى الشركات العملاقه

اما الطفل الثاني تجده كل يوم يتعلم مهاره جديده و ان كان يعلم انها لا تنفعه ولكن روح التعلم فيه لا تموت عند عمر محدد فقط

فهو متجدد دائماً و يواكب كل التطورات التي تساعده في تحقيق حلمه فاهو يصف عقله بجلد الثعبان دائماً يجدد عقله بالمعرفة و العلوم و لا يبقيها على ما هي عليه

أعلم أخي العزيز أن خلاصة ما قلت دائماً ابحث عن الفرص و أن لم تجدها أصنعها أنت و لا تنسى نصيبك من القراءة التي تنمى عندك مهارة التعلم فكل انسان موجود على هذه الأرض مثلك تماماً .

الكاتب / سعود السقياني