تونس ترصد 6 إصابات بـ”دلتا” كورونا 

أعلنت وزارة الصحة التونسية الأربعاء رصد 6 إصابات بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، المكتشف للمرة الأولى في الهند.
وأوضحت الصحة التونسية أن عمليات التتبع الجيني متواصلة لمعرفة النتائج النهائية لحالات العدوى بـ"دلتا".
وينتظر أن تجتمع اللجنة العلمية التونسية الخميس، لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وتكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات، بعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس.
وأعادت تونس فرض إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي، في أربع محافظات مع تصاعد الإصابات واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى.
وأعلنت الصحة عن تسجيل 95 حالة وفاة و3638 إصابة جديدة بكورونا في تونس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا حوالي 388 ألف حالة، والوفيات أكثر من 14 ألفا.
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