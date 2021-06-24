مصرع 5 وإصابة 32 عسكريا في حادث وسط إيران

لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 32 من الجنود العسكريين الإيرانيين بجروح، في حادث سير بمحافظة يزد وسط إيران، وفقا لما ذكره رئيس منظمة الطوارئ بالمحافظة، أحمد هقان.

وقال هقان لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن ”حافلة تقل جنودا عسكريين كانت قادمة من محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد، اصطدمت مع شاحنة في منطقة دهشير الريفية بمحافظة يزد صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع 5 عسكريين وإصابة 32 آخرين بجروح“.

وأضاف ”تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المحافظات“، مبينا أن ”خمسة من الجرحى العسكريين في حالة حرجة للغاية“.

ويوم أمس، قتل 3 صحفيين فیما أصيب 21 شخصا بجروح بينهم ثلاثة حالاتهم خطيرة، جراء حادث انقلاب حافلة كانت تقل صحفيين إيرانيين في مدينة نقده بمحافظة آذربايجان الغربية شمال غرب إيران.

وتعد إيران واحدا من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وتقدر السلطات أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويا.