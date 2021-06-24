متحدث عسكري إثيوبي: الضربة الجوية في تيجراي أسقطت مقاتلين

قال المتحدث العسكري الإثيوبي لرويترز، اليوم الخميس، إن من سقطوا في ضربة جوية وقعت هذا الأسبوع في إقليم تيجراي كانوا جميعا مقاتلين وليسوا مدنيين.

وأضاف الكولونيل جيتنيت أداني، في مقابلة مع رويترز في أديس أبابا، أن المقاتلين في بلدة توجوجا كانوا يرتدون زيا مدنيا.

وكان مسؤول بالقطاع الطبي قد أبلغ رويترز أن ضربة جوية أودت بحياة 43 على الأقل في البلدة يوم الثلاثاء، وذلك بعدما قال سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام الماضية شمالي مقلي، عاصمة إقليم تيجراي.

وقالت امرأة تسكن في البلدة لرويترز، أمس الأربعاء، إن الضربة الجوية أصابت سوقا وكان ذلك في حوالي الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري إن المقاتلين لم يكونوا داخل السوق، وأضاف أنه لا يعلم عدد القتلى نتيجة الضربة، لكن الأرقام سترد قريبا.

وهذا أول اعتراف من الجيش بوقوع الضربة الجوية.