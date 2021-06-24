تحطم مروحية عسكرية في كينيا ومصرع 17 جنديا

أعلن مسئول في الشرطة الكينية مصرع 17 جنديا إثر تحطم المروحية التي كانوا على متنها أثناء مشاركتهم في تدريب بضواحي العاصمة نيروبي،
وأوضح المسئول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس أنه تم إنقاذ ستة أشخاص مصابين بجروح خطيرة من موقع الحادث بمنطقة كاجيادو، مشيرا إلى أن المروحية كانت تقل 23 جنديا عندما تحطمت صباح اليوم ، حيث أكد الجيش الكيني الحادث دون ذكر تفاصيل
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