الرئيس اللبناني: إجراءات استثنائية للحد من تمدد أزمة المحروقات

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن اجتماع بعبدا، الذي عقد، اليوم الخميس، وضم وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان، درس اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أية مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.

وأوضح الرئيس اللبناني، عبر تغريدة على تويتر، أنه أجرى اتصالات هاتفياً برئيس حكومة تسيير الأعمال، حسان دياب، وناقش معه النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات، حيث تقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم.

وترأس الرئيس اللبناني اجتماعا للبحث في موضوع الدعم على الطاقة والمحروقات، وذلك على خلفية أزمة نفاد المازوت عن المولدات الخاصة وانقطاع الكهرباء في العديد من مناطق البلاد، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ أشهر.