أمير الكويت يتوجه إلى ألمانيا في زيارة خاصة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الخميس، بأن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ”غادر الكويت متوجهًا إلى ألمانيا، في زيارة خاصة“، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني: ”غادر أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر اليوم، أرض الوطن، متوجهًا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في زيارة خاصة“.

وأضافت الوكالة، أن الشيخ نواف الأحمد، تم توديعه على أرض المطار، من طرف نائبه وولي عهده، الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين في الدولة.

وأدّى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في شهر سبتمبر من العام الماضي، اليمين الدستورية، أميرًا للكويت، خلفًا للأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث كان يشغل منصب ولي العهد، ونائب الأمير.