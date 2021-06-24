سوريا.. القبض على ”مشعوذ” يبتز النساء بمقاطع فيديو يصورها دون علمهن

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة السورية دمشق، القبض على دجال ادعى قدرته على فك السحر وحل الخلافات الزوجية وجمع الأحبة والتفريق بينهم، مستغلا ضحاياه من النساء لابتزازهن.

وبحسب اعترافات المتهم، التي بثتها وزارة الداخلية السورية عبر مقطع فيديو في حسابها على ”فيسبوك“، أكد أنه ”امتهن الدجل والشعوذة قبل قرابة عام ونصف العام، حيث ادعى علمه بالروحانيات، وقام مالك المنزل الذي استأجره بالترويج له، حيث بدأت تتوافد عليه النسوة، لحل مشكلاتهن“.

وأضاف أنه ”بدأ يقرأ في بعض علوم السحر، ويطبقها بشكل كامل؛ لكي يوهم ضحاياه بقدراته، ثم استغل ضحاياه من النساء بأن وضع كاميرا في الغرفة المخصصة للأعمال، حيث يقوم بالجلوس مقابل الكاميرا دون أن تعرف الزبونة، وبعدها يقوم بالكتابة على جسدها، أكثر من مرة، ثم يعرض عليها مقاطع الفيديو بهدف ابتزازها، فتقوم الضحية بإعطائه المال على الفور“.