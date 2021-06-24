 أبو ظبي: السائحون لن يحصلوا على لقاحات كورونا 

أعلنت إمارة أبو ظبي، اليوم الخميس، عدم السماح للسائحين القادمين إلى الإمارة بتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من اقتراح إطلاق تطبيق حكومي يسمح بحصول أي شخص لديه تأشيرة سياحية على اللقاح.

وأظهر التطبيق الهاتفي، التابع لدائرة الصحة في أبو ظبي، في وقت سابق من الأسبوع معايير محدثة للحصول على اللقاح، ونص على أن زوار العاصمة الإماراتية يمكنهم الآن الحصول على لقاح "فايزر- بيونتك" أو "سينوفارم" من خلال إبراز جوازات سفرهم فقط.

لكن بعد مشاركة هذا الإشعار عبر الإنترنت ونشره في وسائل إعلام دولية على نطاق واسع، أصدر المكتب الإعلامي في أبو ظبي بيانا يوضح أن سلطات المدينة تقدم اللقاحات مجانا فقط لأولئك الذين لديهم تأشيرات إقامة سارية أو منتهية، ولا يشمل ذلك حاملي التأشيرات، كتأشيرات السياحة أو الزيارة.

وتفخر الإمارات بتنفيذ واحدة من أسرع حملات التلقيح في العالم، حيث منحت بالفعل 14.7 مليون جرعة لقاح لسكانها الذين يزيد عددهم عن تسعة ملايين نسمة، بينهم حوالي مليون إماراتي.