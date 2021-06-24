الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين غرب تعز 

أسقط الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مضادات الجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله" خلال رصدها مواقع عسكرية في جبهة المطار القديم غرب مدينة تعز".
وفي 23 أبريل الماضي، أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة استطلاع لجماعة "أنصار الله" الحوثية أثناء تحليقها قرب مواقع عسكرية في جبهة قَهبان في مديرية مقبنة غرب تعز.
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