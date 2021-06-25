الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من الفيدرالي الأميركي بشأن زيادة أسعار الفائدة، ويترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1774.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1774.40 دولار.
واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل منافسيه بحسب رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.85 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.2% ليرتفع إلى 2617.86 دولار. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 1076.14 دولار.
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