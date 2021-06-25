ترقية “نواف بن نايف بن تويلي” للمرتبة الثالثة عشر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تلقى الاستاذ نواف بن نايف بن تويلي بمناسبة ترقيتة الى المرتبة الثالثة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات من الأحبة والأصدقاء والزملاء.

من جهته عبر الاستاذ “نواف تويلي” عن شكره لله جل وعلا ثم لمعالي وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الثقة، وسأل الله جل وعلا أن يجعله محلا لهذه الثقة التي يعتز بها.

يذكر أن “نواف بن نايف بن تويلي” من القيادات الفاعلة في المجال الإداري حيث تسنم مهام ومناصب كثيرة طوال مشواره الوظيفي.

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