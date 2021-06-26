الكاظمي في عيد الحشد: نعمل تحت راية العراق

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه حضر استعراض قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، مؤكدا أن الجميع “يعمل تحت راية العراق”.

وأضاف في التغريدة ذاتها “حماية الأرض والشعب هو واجب علينا”.

ونظمت فصائل الحشد الشعبي عرضا عسكريا، اليوم السبت، في محافظة ديالى شرقي العراق، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الكاظمي في خطاب له من منصة الاستعراض، إن “أبناء الحشد هم أبناء الدولة، وهم مستمرون بتقديم كل ما يخدم شعبنا ووطننا”. مضيفا: “أنتم والقوات الأمنية دحرتم الإرهاب، وبوعيكم وانضباطكم ومهنيتكم يحفظ الحشد الشعبي للعراق دوره التاريخي في المنطقة”.

يأتي هذا العرض بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحشد بهدف مقاتلة تنظيم داعش الذي احتل ثلث مساحة العراق آنذاك.

وانسحبت بعض الفصائل من الاستعراض، من بينها القوات التابعة لمقتدى الصدر، والمرجع الديني علي السيستاني.