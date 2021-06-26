أفادت وسائل إعلام كردية بأن إقليم كردستان العراق شهد ثلاث هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحدها الليلة الماضية قرية واقعة في ضواحي مدينة أربيل.
وسائل إعلام كردية: هجوم بطائرات مسيرة على قرية قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل"نيويورك تايمز": 3 هجمات بطائرات مسيرة على أهداف أمريكية حساسة في العراق
ونقلت قناة "رووداو" اليوم السبت عن مصادر أمنية في أربيل تأكيدهم أن الهجوم المذكور نفذ في تمام الساعة الـ1:30 من الليلة الماضية بثلاث طائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة من نوع "تي أن تي" على قرية براغ التي تبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن مقر القنصلية الأميركية الجديد في أربيل.
وأشارت القناة إلى أن قنبلتين انفجرتا نتيجة للهجوم، إحداها في بستان بالقرية، لافتة إلى أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث.
ونقلة "رووداو" عن مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل تأكيده شن هجومين مماثلين قرب منطقة كومسبان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنشر قوات الأمن اليوم بيانا بخصوص هذه الهجمات.
ولفتت القناة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشن فيها هجوم بطائرات مسيرة على محافظة أربيل، حيث استهدف الهجوم السابق مقرات لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مخاوف المسؤولين في الولايات المتحدة من زيادة وتيرة الهجمات بطائرات مسيرة على المصالح الأمريكية في العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسائل إعلام كردية: هجوم بطائرات مسيرة على قرية قرب مقر القنصلية الأمريكية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.