رئيس البرلمان العربي: القرار الأوروبي ضد المغرب «ابتزاز واضح»

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن القرار الأوروبي ضد المغرب “ابتزاز واضح وتدخل غير مقبول لتحقيق مصالح ضيقة”.

وأشار إلى أن القرار الأوروبي تضمن اتهامات باطلة ضد المغرب بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، مشددا على أن التدخل الأوروبي في الأزمة بين المغرب وإسبانيا غير مبرر.

وأضاف أن الدول التي انتقدت سياسات المغرب هي ذاتها الدول المستفيدة من جهود المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وتابع “يجب أن نتخطى الإدانة ونتبنى رؤية عربية لمواجهة تدخلات البرلمان الأوروبي في الشؤون العربية”.

واشتعلت أزمة مؤخرا بين المغرب وإسبانيا بسبب الهجرة غير الشرعية إلى سبتة، ووقف الجانب الأوروبي في صف إسبانيا ما أدى إلى اشتعال القضية.