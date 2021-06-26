أبها يكسب خدمات لاعب التعاون

وقعت إدارة نادي أبها عقداً احترافياً مع اللاعب مطير الزهراني ( وسط ) وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسمين ينتهي بنهاية الموسم الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م .

وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير الإحتراف بالنادي الأستاذ محمد أبو حثرة ، ووسيط اللاعبين الأستاذ هشام العريني .

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