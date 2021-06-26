وزير الصحة التونسي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لرئيس الحكومة 

أكد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، أن وضعية رئيس الحكومة، هشام المشيشي، المصاب بفيروس كورونا، مستقرة، وهذا خير دليل على أهمية وفاعلية التلقيح ضد الفيروس.
وقال مهدي اليوم السبت في تصريح: ''كنا نتوقع الوصول إلى هذه الوضعية الوبائية المتفاقمة، وحذرنا المواطنين، لكن الأكيد أن السلالات الجديدة هي سبب تسارع نسق الإصابات''.
وأوضح وزير الصحة أن التقطيع الجيني ما زال متواصلا، وأن الوزارة تسعى لجلب أكبر عدد ممكن من التلاقيح، وتجهيز مستشفيات ميدانية، حسب الوضع في الجهات.
وكانت الحكومة التونسية، أعلنت أمس الجمعة، أن رئيس وزراء البلاد، هشام المشيشي، أصيب بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".
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