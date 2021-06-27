انتشار أمني مكثف لمنع دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية في الكويت

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الأحد، بأن المجمعات الكبرى في دولة الكويت شهدت انتشارا أمنيًا على جميع مداخلها، للتدقيق في شهادات التطعيم الخاصة بمن يريد الدخول، وذلك بعد سريان قرار منع دخول المجمعات التجارية لغير المطعمين.
وكشفت مصادر أمنية للصحيفة، عن أن رجال الأمن وخلال الساعات الأولى لم يسمحوا بدخول عدد من المواطنين لم يقدموا ما يثبت حصولهم على التطعيم، ومنعوهم من دخول المجمعات تطبيقاً للتعليمات الصادرة لهم.
وترأس الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي جولة أمنية برفقة كبار قيادات الأمن العام على المجمعات الكبرى، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والتأكيد على رجال الأمن القائمين على تلك المهمة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
وأكدت المصادر أن تعليمات اللواء الزعبي كانت واضحة وصريحة بكيفية التعامل الراقي مع الجمهور وآلية التفتيش والضبط، القيام بالمهام المطلوبة على أكمل وجه.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الرسمية اعتمدت برنامجي “هويتي” و"مناعة" للتدقيق على بيانات الأشخاص الراغبين في دخول المجمعات التجارية، لافتة إلى أن القرار يستثني من هم دون سنّ التطعيم.
كما وزعت لجنة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء والتي تتكون من بلدية الكويت والقوى العاملة والتجارة والداخلية، مفتشيها على مداخل المجمعات التجارية للتأكد من تطبيق القرار، حيث حرصت إدارة المنشآت على توفير موظفين للتأكد من التطعيم عند الدخول.
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