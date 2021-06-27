جريحان في انفجار قنبلة بكنيسة بالكونغو الديموقراطية

انفجرت عبوة يدوية الصنع، صباح اليوم الأحد، في كنيسة كاثوليكية في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية قبيل مراسم دينية، حسبما أعلنت مصادر متطابقة.
وأعلن مسؤول الشرطة في بيني (شمال كيفو، شرق البلاد) نرسيس موتيبا كاشالي أن ” الانفجار وقع عند الساعة السادسة (4,00 ت ج) … والعبوة المصنعة بمهارة” كانت موضوعة داخل الكنيسة.
وجرح شخصان في الانفجار الذي وقع قبيل وصول المؤمنين للمشاركة في مراسم دينية مخصصة للأطفال، حسبما أعلن رئيس الدين في بيني لوران سونديرا.
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