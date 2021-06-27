هاجم الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي "حركة النهضة"، وقال في كلمة ألقاها أمس السبت أمام منتدى للشباب إنه توصل لقناعة بأنها سبب فشل الثورة التونسية، وهي "جزء من خراب البلاد".
وقال المرزوقي إن بقايا النظام القديم، والإعلام الفاسد، والأيادي الخارجية التي تمول من أجل تدمير التجربة الديمقراطية، هم من يتحكمون في تونس منذ سنة 2014 ، اي بعد صياغة الدستور الجديد.
وأوضح المرزوقي أنه تفاجأ في وقت سابق عندما استمع إلى زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، و"هو يدعو إلى التصويت لصالح زعيم الثورة المضادة (الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي)، ثم تحالف فيما بعد مع الأحزاب الفاسدة، ورموز الفاسد".
وأضاف: "أعتبر اليوم أن النهضة جزء من المنظومة الحاكة وجزء من خراب البلاد، هذه قناعتي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرزوقي: ”حركة النهضة” هي جزء من خراب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.