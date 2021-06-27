عمة الزميل عبدالله بن شعشاع في رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله “زانة خلوفة” عمه الكاتب الصحفي في دوت الخليج الصحافي عبد الله بن شعشاع.

تم الصلاة على الفقيدة-رحمها الله الخميس الماضي، بجامع الملك خالد بأم الحمام و وارى جثمانها بمقبرة شمال الرياض .

تتقدم دوت الخليج بخالص العزاء و صادق المواساة للزميل عبدالله شعشاع و لأبناء الفقيدة -رحمها الله- ظافر وحسن وعلي وأبنتها فاطمة ولكافة ذوي الفقيدة (آل شعشاع).

ولا حول ولا قوة إلا بالله