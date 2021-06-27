نادي أبها يحتفل بأبطال التايكوندو

احتفل رئيس مجلس إدارة نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي بأبطال فريق الدرجة الأولى وفريق درجة الشباب للتايكوندو بمناسبة حصولهم على لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية و التي اختتمت مؤخراً بصالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة (30) فريقاً ،

وقد شهدت الإحتفالية حضور الرئيس التنفيذي بالنادي الأستاذ : عبدالله رديف .

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