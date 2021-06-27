العراق.. الإعدام لـ9 أشخاص ثبتت مشاركتهم في تنفيذ مجزرة ”سبايكر” 

أصدرت محكمة عراقية حكما بإعدام 9 أشخاص مدانين بالمشاركة في تنفيذ مجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل قرابة 2000 شخص.
وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان له إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014 ".
وأضاف أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الأبرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات إرهابية أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة".
وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن يونيو الحالي عن تحويل موقع "مجزرة سبايكر" في محافظة صلاح الدين، إلى متحف للذاكرة.
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