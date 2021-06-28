أبن تويلي يستقبل محافظ الدوادمي

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دوت الخليج: أستقبل رئيس مركز امارة جهام الاستاذ فهد بن بزيع بن تويلي صباح يوم أمس (الأحد) سعادة محافظ محافظة الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري، في زيارة تفقدية لمركز جهام.
واجتمع “السديري” مع الموظفين واطلع على سير العمل واخذ جولة على الدوائر الحكومية .
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