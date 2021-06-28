مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ حملة طبية لمكافحة العمى في نيجيريا ومشروع...

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي تستمر حتى الـتاسع والعشرين من شهر يونيو 2021م.
وقام الفريق الطبي التطوعي خلال اليومين الماضيين بالكشف على 1,115 فرداً، وإجراء 161 عملية جراحية، إضافة إلى صرف 805 من الأدوية وتوزيع 390 نظارة طبية استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز في معالجة المصابين بأمراض العيون في الدول المحتاجة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وفي اطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية.
وجرى ضخ 232,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 808,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 82 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها في محافظة حجة.
كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20,000 فرد.
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