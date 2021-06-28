حكومة الدبيبة لن تمثل أمام البرلمان هذا الأسبوع

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، اليوم الإثنين، عدم حضور الحكومة لجلسة البرلمان المنعقدة في طبرق والمخصصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد في وقت سابق أن الحكومة ستمثل أمام البرلمان غدا الثلاثاء، بعد استدعاء رئاسة مجلس النواب لها.

وقال حمودة في تصريحات صحفية إن ”الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، حيث اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور واسع للحكومة لإعادة النظر في الميزانية للمرة الرابعة“.

ويعقد مجلس النواب الليبي الإثنين، بمقره في مدينة طبرق، جلسة جديدة لمناقشة الميزانية للمرة الرابعة، ستمتد ليوم غد الثلاثاء.

وكان المجلس قد أصدر قرارا جديدا بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات الحكومة منذ توليها المسؤولية، كما شمل القرار رقم 4 لسنة 2021 تشكيل لجنتين أخريين لمتابعة عمل مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة الميزانية مع الوزراء المعنيين في حكومة الدبيبة.