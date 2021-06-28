مدة إنتظار

كنت أقف بإنتظار المستشفى،وسمعت تلك الجالسة على الإستقبال ترشد المرضى ،فإذا بي أسمعها تقول لإحداهن(وقت زيارتك القادمة بعد ١٤ يوماً)فقلت في داخلي أعانها الله ف ١٤ يوماً كثيرة،ومن ثم قالت بعد إسبوعان ليس الأسبوع القادم بل ما بعده ف تبسط لدي الموضوع،ثم فكرت لوهلة مالسر،ووجدت أن الأسلوب هو السر وتبسيط الأمور هو الحل الوحيد في كل مشكلة، عندما قالت ١٤ يوماً وكأنها بالنسبة لي سنة،وعندما قالت بعد أسبوعان وكأنها بالنسبة لي بعد يومان،فالأسبوع يمضي بسرررعة بليغة عندما أفتح عين وأغمض الأخرى قد مضى أسبوع.

فالأسلوب في تهوين الأمور قد يحل مشاكل كثيرة وهموم طائلة،في هذه الحياة الكثير من الأشخاص المختلفين في الأساليب،قد تجد أشخاص يكبرون المشكلة بأسلوبهم وكانها مصيبة،والبعض الآخر يهون المصائب على أنها مشكلة صغيرة،وغالباً أرى من يُكبر المشاكل بأساليبهم هم الأشخاص السلبيين،الذين يتذمرون من كل شيء،الذين يرون الحياة من عدسة سوداء ومكبرة، يرون كل مشكلة صغيرة بحجم حبة الشعير وكأنها بحجم الوحوش المفترسة،هؤلاء الفئة من الناس دائماً يشكتون ويتذمرون من كل شيء ،من الحياة والمعيشة والآخرين وكل شي في حياتهم،وعندما يتحدثون معك يُشعرونك وكأنهم هم الضحية في هذه الحياة،وأن لا أحد غيرهم لديه مشكلات،وكأنهم لم يذوقوا السعادة ولو لمرة،ومن خلال حديثهم نجدهم فائقي التركيز على سلبيات الحياة،ومشاكلها،ونجد أن حياتهم طبيعية كالآخرين ولكن تركيزهم السلبي نظرتهم السوداوية للحياة،جعلتهم هكذا يتذمرون من كلشيء،ويعطون للآخرين انطباع عن حياتهم بأنهم هكذا،والسر يكمن في السلبية،وتكبير الأمور ، والأسلوب الذي يتبعونه للعيش في حياتهم ، هؤلاء الفئة دائماً في إنقطاع مستمر بعلاقاتهم بالآخرين،والسبب أن الإنسان لايحب الاشخاص كثيرين التذمر،وهذه طبيعة الإنسان،وحتى الإنسان السلبي يتعب من نفسه كثيراً،ولايحب الأشخاص المتذمرين،لذلك يجب على كل إنسان سلبي أن يغير نمط حياته،ويقلل من السلبية والتذمر وتكبير الأمور لأن نفسه ستتعب من السلبية،والنظرة السوداوية وحتى من الممكن أن تضيع عليك فرص لاتتعوض.

كلمة أخيرة:

هونوا الأمور عليكم وعلى الآخرين، وأعلمو أن كلمة الطمأنينة عندما تلقيها في قلب أحدهم تُكتب لك صدقة عند الله، وأعلموا أن الدنيا لاراحة من المشاكل فيها وأدركت أن من يبحث عن السعادة سيشقى مالم يصنعها لنفسه.

بقلم الصحفية

نوير سعود الحارثي